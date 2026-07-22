Ренато Мойкано (21-7-1) заявив, що результат чемпіонату світу з футболу 2026 року був відомий заздалегідь.

Бразильський боєць UFC вважає, що Іспанія мала перемогти Аргентину у фіналі через вплив масонства.

Мойкано згадав фотографію Мессі з маленьким Ямалем, зроблену у 2007 році.

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«Це фото, яке зараз поширюють — де Мессі купає Ямаля, — це суто масонська історія. Хто взагалі дозволив би футболісту купати немовля?

Результат цього матчу був вирішений уже давно. Вони вже знають результат", — сказав Мойкано.

Мойкано вважає, що на результат вплинула поразка іспанського ексчемпіона UFC у легкій вазі Ілії Топурії (17−1) на турнірі UFC Freedom 250 у Білому домі.

«Топурію принесли в жертву в Білому домі, щоб Іспанія виграла чемпіонат світу. Тепер усе стало зрозуміло».

Essa foto que está circulando do Messi dando banho no Yamal é altamente maçônica…. Quem deixaria um jogador de futebol dar banho em um bebê !? Esse jogo já está decidido…. Eles já sabem o resultado…. — Renato Moicano (@moicanoufc) July 19, 2026

Фотографія Мессі та Ямаля, яка через роки стала вірусною в інтернеті, була зроблена під час благодійної акції Барселони у 2007 році. Тоді каталонський клуб організував лотерею, переможці якої отримували можливість сфотографуватися з гравцями. Родина Ямаля опинилася серед переможців.

Єдиний гол у матчі було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.