У фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Іспанії перемогла національну команду Аргентини — 1:0 .

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро відмовився потиснути руку президенту США Дональду Трампу після фіналу.

Під час церемонії нагородження Трамп вручав медалі гравцям обох команд. Коли черга дійшла до Ромеро, захисник пройшов повз президента США, не потиснувши йому руку.

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Cristian Romero airing Trump.



Fair play.



pic.twitter.com/hn1jok7jUR — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Єдиний м’яч у фіналі на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, який отримав гольовий пас від Ніко Вільямса.

Збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу, відібравши в Аргентини статус чинного чемпіона. Нагадаємо, що на турнірі в Катарі 2022 року аргентинці перемогли Францію у фіналі в серії пенальті.

Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року було визнано іспанця Феррана Торреса, який також відзначився голом.

Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Зазначимо, що фінал чемпіонату світу відвідали Андрій Шевченко та Олександр Усик.