Футболіст збірної Аргентини не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС — відео

20 липня, 08:44
Крістіан Ромеро відмовився потиснути руку президенту США Дональду Трампу (Фото: REUTERS/Paul Childs)

Крістіан Ромеро відмовився потиснути руку президенту США Дональду Трампу (Фото: REUTERS/Paul Childs)

У фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Іспанії перемогла національну команду Аргентини — 1:0.

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро відмовився потиснути руку президенту США Дональду Трампу після фіналу.

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Під час церемонії нагородження Трамп вручав медалі гравцям обох команд. Коли черга дійшла до Ромеро, захисник пройшов повз президента США, не потиснувши йому руку.

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Єдиний м’яч у фіналі на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, який отримав гольовий пас від Ніко Вільямса.

Збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу, відібравши в Аргентини статус чинного чемпіона. Нагадаємо, що на турнірі в Катарі 2022 року аргентинці перемогли Францію у фіналі в серії пенальті.

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Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року було визнано іспанця Феррана Торреса, який також відзначився голом.

Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Зазначимо, що фінал чемпіонату світу відвідали Андрій Шевченко та Олександр Усик.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Дональд Трамп ЧС-2026 Збірна Аргентини збірна Іспанії

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