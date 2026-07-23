30 тисяч квадратних метрів: італієць за допомогою трактора створив гігантське зображення на честь Іспанії — відео
Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу, перемігши у фіналі національну команду Аргентини з рахунком 1:0.
Італійський художник Даріо Гамбарін привітав збірну Іспанії з перемогою на міжнародному турнірі.
На полі площею близько 30 тисяч квадратних метрів Гамбарін за допомогою трактора й плуга створив зображення Кубка світу та залишив напис «España».
Публікація зібрала майже мільйон переглядів, 14 тисяч лайків і понад сотню коментарів.
Єдиний гол у фіналі ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге «золото» чемпіонату світу в історії іспанської команди — перший трофей збірна здобула у 2010 році, перемігши Нідерланди у фіналі. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав «Золотий м’яч» турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.
Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.
Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.
Нагадаємо, збірна Іспанії визначилася з головним тренером після перемоги на ЧС-2026.