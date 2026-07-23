30 тисяч квадратних метрів: італієць за допомогою трактора створив гігантське зображення на честь Іспанії — відео

23 липня, 16:58
Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу, перемігши у фіналі національну команду Аргентини з рахунком 1:0.

Італійський художник Даріо Гамбарін привітав збірну Іспанії з перемогою на міжнародному турнірі.

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На полі площею близько 30 тисяч квадратних метрів Гамбарін за допомогою трактора й плуга створив зображення Кубка світу та залишив напис «España».

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Публікація зібрала майже мільйон переглядів, 14 тисяч лайків і понад сотню коментарів.

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Єдиний гол у фіналі ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге «золото» чемпіонату світу в історії іспанської команди — перший трофей збірна здобула у 2010 році, перемігши Нідерланди у фіналі. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав «Золотий м’яч» турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.

Нагадаємо, збірна Іспанії визначилася з головним тренером після перемоги на ЧС-2026.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ЧС-2026 збірна Іспанії

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