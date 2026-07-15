Три головні прокляття чемпіонату світу з футболу: названо команду, яка виграє ЧС-2026

Згідно з підрахунками, на нинішньому мундіалі трофей здобуде збірна Іспанії.

Відомий статистик MisterChip (Alexis), який має 3,4 млн підписників у соціальній мережі X, вирахував переможця чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Свій метод підрахунку MisterChip назвав «Три головні прокляття чемпіонатів світу».

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1. Чинний володар Золотого м’яча НІКОЛИ не вигравав чемпіонат світу. Прощавайте, Дембеле та Франціє.

2. Збірна під керівництвом іноземного тренера НІКОЛИ не перемагала на чемпіонаті світу. Прощавайте, німцю Тухелю та Англіє.

3. Збірна, що розпочала турнір на першому рядку рейтингу ФІФА, НІКОЛИ не ставала чемпіоном світу. Прощавай, Аргентино.

«Можна боротися з чим завгодно… Але тільки не з долею», — підсумував MisterChip.

Нагадаємо, що збірна Іспанії в півфіналі ЧС-2026 перемогла збірну Франції з рахунком 2:0.

Другий фіналіст визначиться 15 липня в матчі Англія — Аргентина.

Дивіться повний розклад чемпіонату світу з футболу.