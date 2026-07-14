Грав у позичених бутсах і забив 13 голів: як Фонтен несподівано отримав шанс у збірній Франції та встановив рекорд ЧС

Ім'я Жюста Фонтена згадують на кожному чемпіонаті світу, адже саме йому досі належить рекорд за кількістю голів, забитих на одному мундіалі.

На чемпіонаті світу 1958 року у Швеції француз відзначився 13 м’ячами лише у шести матчах.

Під час ЧС-2026 до його досягнення наблизилися Ліонель Мессі (8 голів), Кіліан Мбаппе (8 голів), Ерлінг Голанд (7 голів), Гаррі Кейн (6 голів) та Джуд Беллінгем (6 голів). Попри те, що турнір із 48 командами передбачає більше матчів, рекорд Фонтена досі залишається недосяжним.

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Досягнення француза є ще більш унікальним через обставини, за яких воно було встановлене. Як повідомляє BBC, Фонтен спочатку не мав виходити у стартовому складі збірної Франції. Лише травма партнера по команді Рене Бліяра під час розминки відкрила йому місце в основі.

Ба більше, у першому матчі він грав у позичених бутсах товариша по команді Стефана Брюе, оскільки пошкодив власну пару на тренуванні й не мав запасного взуття.

У 1953 році його вперше обрали до складу збірної Франції / Фото: L'Équipe

Фонтен народився у 1933 році в Марракеші, коли Марокко ще перебувало під французьким протекторатом. Після здобуття країною незалежності він уже виступав у французькому чемпіонаті, тому представляв збірну Франції.

На мундіалі-1958 нападник забивав у кожному матчі. Він оформив хет-трик у переможній грі проти Парагваю (7:3), відзначився у півфіналі з Бразилією (2:5), а в матчі за третє місце забив чотири м’ячі у ворота Західної Німеччини (6:3). Загалом Франція завершила турнір із 23 забитими голами, а Фонтен став його найкращим бомбардиром.

Сам футболіст згодом зізнавався, що не думав про індивідуальні нагороди.

«Я зовсім не думав про кількість забитих голів. Я навіть відмовився від можливості пробити пенальті у матчі за третє місце», — говорив він.

Попри історичний рекорд, Фонтен так і не отримав Золоту бутсу, адже цю нагороду ФІФА запровадила лише у 1982 році. У 2014 році організація вручила йому спеціальні платинові бутси на знак визнання його досягнення.

Після чемпіонату світу Фонтен продовжив успішну кар'єру, вигравав чемпіонат Франції у складі Ніцци та Реймса, а також став найкращим бомбардиром Кубка європейських чемпіонів сезону-1958/59.

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Однак уже у 1960 році він отримав перелом ноги. Через ускладнення після травми нападник був змушений завершити кар'єру у 1962 році у віці лише 28 років.

За збірну Франції Фонтен провів 21 матч і забив 30 голів. Згодом він працював тренером, зокрема очолював збірну Франції, ПСЖ, Тулузу та збірну Марокко.

Жюст Фонтен помер 1 березня 2023 року у віці 89 років. Його рекорд у 13 голів на одному чемпіонаті світу залишається неперевершеним уже майже 70 років.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе та Дембеле повторили 24-річний рекорд Роналдо та Рівалдо на ЧС.