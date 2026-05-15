Перед стартом ЧС-2026: Анчелотті продовжив контракт зі збірною Бразилії

Як повідомляє пресслужба Конфедерації футболу Бразилії, нова угода розрахована ще на чотири роки — до літа 2030 року. Попередній контракт діяв до завершення чемпіонату світу 2026 року.

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Анчелотті очолив національну команду Бразилії 26 травня 2025 року та став першим іноземним головним тренером в історії «селесао». Для італійця це також перший досвід роботи зі збірними.

Станом на зараз Анчелотті провів зі збірною 10 офіційних матчів, у яких команда здобула 5 перемог, 2 нічиї та зазнала 3 поразок. У межах підготовки до турніру тренер нещодавно оприлюднив розширену заявку з 55 футболістів на чемпіонат світу 2026 року, до якої увійшов і зірковий вінгер Неймар.

Збірна Бразилії на ЧС-2026 потрапила до групи C, де її суперниками будуть команди Марокко, Гаїті та Шотландії. Перший матч на турнірі бразильці проведуть 14 червня проти Марокко.

Зазначимо, що Карло Анчелотті є одним із найуспішніших тренерів сучасності. Він вигравав національні чемпіонати всіх топ-5 європейських ліг: Італії з Міланом, Англії з Челсі, Франції з ПСЖ, Німеччини з Баварією та Іспанії з Реалом.

У Лізі чемпіонів Анчелотті здобув рекордні п’ять титулів як головний тренер: двічі з Міланом (2003, 2007) і тричі з Реалом (2014, 2022, 2024). Під час двох періодів роботи в мадридському клубі (2013−2015 та 2021−2025) він виграв 15 трофеїв і став найуспішнішим тренером в історії Реала.

Раніше ми повідомляли, що Анчелотті пояснив, чому Реал пропустив чотири голи від Барселони в Класико.