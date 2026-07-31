«Я вніс кілька змін»: Анчелотті зізнався у помилці після сенсаційного вильоту Бразилії з ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що його тактичні рішення під час перерви на гідратацію у матчі проти Норвегії (1:2) могли стати причиною дострокового вильоту команди з чемпіонату світу.

ФІФА запровадила обов’язкові трихвилинні паузи на гідратацію посередині кожного тайму на цьогорічному мундіалі. Тренери використовували ці перерви як можливість внести тактичні корективи безпосередньо під час гри.

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У матчі 1/8 фіналу Бразилія пішла на перерву за рахунку 0:0, однак у другому таймі пропустила два голи від Ерлінга Холанда та поступилася Норвегії з рахунком 1:2. Це стало першим вильотом «селесао» з чемпіонату світу на стадії 1/8 фіналу з 1990 року.

Анчелотті після гри визнав, що саме його рішення під час паузи могли вплинути на результат.

«Я думаю, що ми програли чемпіонат світу під час перерви на гідратацію проти Норвегії. Чому? Тому що до того часу команда контролювала ситуацію», — цитує Анчелотті ESPN.

Наставник збірної Бразилії додав, що, можливо, помилився, коли вирішив змінити гру команди.

«Можливо, саме в цьому полягала моя помилка — я думав, що команда втратила контроль над матчем, хоча цього не сталося. Я вніс кілька змін до складу команди, а потім у нас виникла проблема з голом Ерлінга Холанда. А потім, на чемпіонаті світу, коли ти пропускаєш гол на 30-й хвилині [другого тайму], дуже важко оговтатися від цього», — сказав Анчелотті.

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