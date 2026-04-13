Екстренер Реала очолив учасника ЧС-2026

Про це повідомляє Футбольна асоціація Гани.

73-річний португальський наставник замінив на посаді Отто Аддо та керуватиме командою під час чемпіонату світу‑2026.

Останнім місцем роботи Кейруша була збірна Оману. До цього він тренував Катар, Іран, Єгипет, Колумбію, Португалію, ПАР, ОАЕ, а також працював у Реалі та входив до штабу сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.

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На ЧС-2026 Гана зіграє у групі L, де її суперниками стануть Англія, Хорватія та Панама.

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня в 16 містах США, Канади та Мексики.

Раніше журналіст Ігор Циганик заявив, що Сергій Ребров планує покинути посаду головного тренера збірної України, а головним кандидатом на заміну є Мирон Маркевич.

Перед цим тренер Олег Федорчук назвав Маркевича ідеальним наставником для національної команди.

Також за призначення Маркевича головним тренером синьо-жовтих виступив легенда українського футболу Йожеф Сабо.

Сам Маркевич заявив, що наразі не може прокоментувати інформацію про можливе призначення у збірну України.

Також журналіст Михайло Співаковський заявив, що національну команду може очолити екснаставник Карпат Владислав Лупашко.