«Ми мали подарувати тобі кращий фінал»: Мбаппе зворушливо попрощався з Дешамом, який залишає збірну Франції

Зірковий форвард тепло попрощався з Дешамом, для якого матч за третє місце на ЧС-2026 проти Англії стане останнім на чолі французької збірної.

«Сьогодні — твій останній танець. Ти так багато нам дав. Ми мали подарувати тобі кращий фінал, але не змогли.

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Дуже важко підібрати слова, щоб описати все, що ти зробив за ці 14 років, адже ти став однією з ключових постатей відродження цієї команди. Люди не завжди могли належно оцінити твою велич, але час і історія все розставлять на свої місця.

Дякую тобі за те, що дав мені шанс і можливість стільки років представляти нашу країну на найбільшій футбольній сцені. Я почуваюся привілейованим, що мав змогу бути поруч з однією з найбільших легенд нашої країни. У мене залишилися лише найкращі спогади про все, що ми пережили й досягли разом. Бажаю тобі всього найкращого в новому етапі життя. І ще раз дякую за все, що ти зробив для цієї футболки, яка так багато для нас означає", — написав Мбаппе.

Матч Франція — Англія за бронзу чемпіонату світу відбудеться у ніч на неділю, 19 липня, початок о 00:00 за київським часом. У півфіналі підопічні Дешама поступилися Іспанії з рахунком 0:2.

Дідьє Дешам тренує збірну з 2012 року. У 2018-му Франція виграла чемпіонат світу під його керівництвом, а у 2022-му дійшла до фіналу світової першості, де поступилася Аргентині. У 1998-му Дешам став чемпіоном світу у ролі капітана французької команди.

Очікується, що після чемпіонату світу збірну Франції очолить Зінедін Зідан.