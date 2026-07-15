«Не заслуговували на півфінал». Мбаппе жорстко розкритикував гру Франції після поразки від Іспанії

Капітан збірної Франції розкритикував гру своєї команди й визнав, що вона не була готова.

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«Ми не показали тієї гри, на яку розраховували: ні в тактичному чи технічному плані, ні щодо загального рівня. Коли не виконуєш того, що належить робити у півфіналі чемпіонату світу, — не перемагаєш. Іспанія дотримувалася свого звичного ігрового плану: це команда, яка любить контролювати м’яч і диктувати темп. Ми планували застосовувати високий пресинг, щоб не дати їм перейти на повільніший ритм, але нам це не вдалося. Було забагато технічних помилок, і ми не знали, як завдати їм шкоди в потрібні моменти».

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Мбаппе відзначив рівень гри та план Іспанії на півфінал.

«Ми дозволили їм диктувати темп, нам потрібно було змінити розстановку сил, і саме тут ми зазнали невдачі. Від самого початку, через наш пресинг і манеру атаки, ми постійно опинялися в ситуації „три проти двох“ у півзахисті, а проти Іспанії це вже складно. Фабіан Руїс і Родрі мали вдосталь часу, а в діях під час пресингу бракувало взаєморозуміння. Нам треба було грати персонально, змушувати їх бігати разом із нами, адже це команда, яка не любить бігати без м’яча. І навіть коли ми відбирали м’яч, технічне виконання — перші паси, перші дотики — не відповідало рівню півфіналу чемпіонату світу. Усе це разом призводить до поразки», — наводить слова Мбаппе RMC Sport із посиланням на M6.

У фіналі ЧС-2026 Іспанія зіграє з переможцем матчу Англія — Аргентина, який відбудеться в середу, 15 липня; початок — о 22:00 за київським часом. Фінал мундіалю пройде в неділю, 19 липня.

Нагадаємо, що збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи з футболу. У 2024 році підопічні Луїса де ла Фуенте обіграли у фіналі Англію з рахунком 2:1.

Повідомлялося, що головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам побив рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів серед тренерів.