Кіліан Мбаппе встановив рекорд усіх часів на чемпіонатах світу
Кіліан Мбаппе виграв Золоту бутсу ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Marco Bello)
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2026 року.
На турнірі, що проходив у США, Канаді та Мексиці, 27-річний футболіст забив десять голів у восьми матчах і здобув Золоту бутсу.
Мбаппе увійшов в історію світового футболу, ставши першим гравцем, якому вдалося двічі виграти Золоту бутсу чемпіонату світу. Про це повідомляє Opta.
На минулому чемпіонаті світу, що проходив у Катарі, Мбаппе забив вісім голів.
Нагорода найкращому бомбардиру чемпіонату світу вручається, починаючи з турніру 1982 року, що проходив в Іспанії.
Варто зазначити, що Кіліан став найрезультативнішим гравцем ЧС-2026 за системою «гол + пас». Мбаппе забив десять голів і віддав чотири результативні передачі.
Збірна Франції зіграла в матчі за третє місце, проте поступилася національній команді Англії — 4:6.
Фінальний матч чемпіонату світу 2026 року відбувся в ніч на 20 липня. Збірна Іспанії в додатковий час обіграла Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса на 106-й хвилині.
Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року визнали іспанця Феррана Торреса , який і відзначився голом.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.
Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.
Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження чемпіонату світу.