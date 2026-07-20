Кіліан Мбаппе встановив рекорд усіх часів на чемпіонатах світу

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2026 року.

На турнірі, що проходив у США, Канаді та Мексиці, 27-річний футболіст забив десять голів у восьми матчах і здобув Золоту бутсу.

Мбаппе увійшов в історію світового футболу, ставши першим гравцем, якому вдалося двічі виграти Золоту бутсу чемпіонату світу. Про це повідомляє Opta.

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2 - Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à terminer meilleur buteur lors de deux Coupes du Monde différentes (2022 & 2026). Générationnel. pic.twitter.com/GUUIgMzMaH — OptaJean (@OptaJean) July 19, 2026

На минулому чемпіонаті світу, що проходив у Катарі, Мбаппе забив вісім голів.

Нагорода найкращому бомбардиру чемпіонату світу вручається, починаючи з турніру 1982 року, що проходив в Іспанії.

Варто зазначити, що Кіліан став найрезультативнішим гравцем ЧС-2026 за системою «гол + пас». Мбаппе забив десять голів і віддав чотири результативні передачі.

Збірна Франції зіграла в матчі за третє місце, проте поступилася національній команді Англії — 4:6.

Фінальний матч чемпіонату світу 2026 року відбувся в ніч на 20 липня. Збірна Іспанії в додатковий час обіграла Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса на 106-й хвилині.

Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року визнали іспанця Феррана Торреса , який і відзначився голом.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження чемпіонату світу.