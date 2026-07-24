Мбаппе розігнався до 37,61 км/год і став найшвидшим гравцем ЧС-2026

Свій найкращий показник француз зафіксував під час чвертьфінального матчу проти збірної Марокко (2:0).

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Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найшвидшим футболістом чемпіонату світу 2026 року, розвинувши швидкість 37,61 км/год.

Завдяки цьому він очолив рейтинг найшвидших гравців турніру, випередивши шведа Ентоні Елангу, який показав швидкість 37,16 км/год, та нідерландця Міккі ван де Вена — 36,77 км/год.

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До десятки найшвидших футболістів ЧС-2026 також увійшли ще двоє представників збірної Франції. Бредлі Баркола посів сьоме місце з результатом 36,32 км/год, а Тео Ернандес став дев’ятим, розігнавшись до 36,17 км/год.

Четверте місце рейтингу посів австралієць Джордан Бос (36,67 км/год), а нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став п’ятим із показником 36,52 км/год.

Окрім звання найшвидшого гравця турніру, Мбаппе також здобув Золоту бутсу ЧС-2026, ставши найкращим бомбардиром із 10 забитими м’ячами.

Зазначимо, на ЧС-2026 Кіліан Мбаппе забивав у шести поєдинках: він оформив дублі у переможних матчах групового етапу проти Сенегалу (3:1) та Іраку (3:1), забив двічі у поєдинку 1/16 фіналу зі Швецією (3:0), став автором переможних голів в 1/8 фіналу з Парагваєм (1:0) та у чвертьфіналі проти Марокко (2:0), а також закрив свій бомбардирський залік ще одним дублем у програному матчі за 3-тє місце проти Англії (4:6).

Раніше повідомлялося, що Мбаппе є головним фаворитом на здобуття Золотого м’яча ЧС-2026 за версією Goal.

Також володар Золотого м’яча-2000 Луїш Фігу назвав француза головним претендентом на індивідуальну нагороду у 2026 році.