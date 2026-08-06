Після провалу на ЧС-2026: у Південній Кореї розслідують призначення тренера збірної

Як повідомляє The Straits Times, правоохоронці провели «операції з обшуку та вилучення» у Будинку футболу в Сеулі та штаб-квартирі KFA у місті Чхонан. Поліція вилучила внутрішню документацію Комітету з посилення збірних команд та технічного департаменту.

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Розслідування стосується можливого «перешкоджання законній господарській діяльності» та зловживання довірою під час призначення Хон Мен Бо. Речник поліції Сеула повідомив, що слідчі перевіряють, чи були порушення під час процедури вибору тренера.

За два дні до обшуків поліція викликала Хон Мен Бо на допит як підозрюваного. Також свідчення дали кілька членів комітету KFA, які відповідали за призначення наставника.

Корейську футбольну асоціацію вже критикували через процедуру призначення Хон Мен Бо у 2024 році. Міністерство спорту Південної Кореї раніше заявляло, що KFA могла порушити власні правила: спеціальний комітет тривалий час шукав іноземних кандидатів, однак призначення Хона відбулося після короткої неформальної зустрічі без повноцінного процесу відбору.

Увага до ситуації посилилася після невдалого виступу збірної Південної Кореї на чемпіонаті світу-2026. Команда не змогла вийти до плей-офф, а Хон Мен Бо подав у відставку після поразки від Південної Африки з рахунком 0:1.

Після повернення збірної додому вболівальники зустріли тренера освистуванням та скандуванням «Хонг, геть!». Сам Хон Мен Бо заявив, що йому було важко зрозуміти, що саме пішло не так у виступі команди.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон звинуватив у провалі «некомпетентних людей», яких було підвищено до керівних посад, а також заявив про проблеми з «лояльністю та фракційністю» у спортивному управлінні.

Під час парламентських слухань депутати також порушували питання зарплати Хон Мен Бо, заявивши, що вона нібито становила 2,66 мільйона доларів. Тренер зазначив, що ця цифра є неправильною, але не назвав точний розмір своєї зарплати.

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Раніше повідомлялось, що південнокорейські вболівальники подали петицію з вимогою звільнити Хон Мен Бо.