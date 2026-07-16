«Я здійснив свої мрії»: легендарний голкіпер збірної Шотландії Гордон завершив 25-річну кар'єру

На чемпіонаті світу 2026 року 43-річний воротар збірної Шотландії Крейг Гордон був найстаршим гравцем турніру, однак увесь мундіаль провів на лаві запасних.

Про завершення професійної кар'єри після 25 років виступів повідомив футбольний клуб Гартс на своїй офіційній сторінці, опублікувавши відео із заявою голкіпера.

«Я ніколи не хотів, щоб це закінчилося, але це має закінчитися. Я здійснив свої мрії, і за це я дуже вдячний», — сказав Гордон у відеоролику, в якому оголосив про своє рішення.

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43-річний воротар протягом своєї 25-річної кар'єри виступав за шотландські клуби Гартс та Селтік, англійський Сандерленд, а також на правах оренди грав за Кауденбіт. Кар'єру він завершив улітку 2026 року у рідному Гартсі.

Загалом на клубному рівні Гордон провів 682 офіційні матчі. У складі збірної Шотландії він зіграв 84 поєдинки, у 30 з яких залишив свої ворота «сухими».

На чемпіонаті світу 2026 року 43-річний голкіпер був найстаршим гравцем турніру, однак увесь мундіаль провів на лаві запасних і не зіграв жодного матчу.

Серед головних досягнень Гордона — 14 великих трофеїв, здобутих у складі Селтіка та Гартса, зокрема п’ять титулів чемпіона Шотландії. У 2007 році після переходу до Сандерленда за понад 10 млн євро він став найдорожчим британським воротарем на той момент.

Також його порятунок у домашньому поєдинку проти Болтон Вондерерз (1:0), який відбувся 18 грудня 2010 року, був офіційно визнаний найкращим сейвом в історії англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що після невиходу до плей-оф чемпіонату світу-2026 головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк подав у відставку.

Також повідомлялося, що найкращий бомбардир збірної Чехії Патрік Шик завершив міжнародну кар'єру після провалу на чемпіонаті світу-2026.

Окрім цього, Мануель Ноєр підтвердив завершення кар'єри у збірній Німеччини після вильоту команди з чемпіонату світу-2026.