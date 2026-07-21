«Хотіли віддати чемпіонат світу Мессі»: Роналду вподобав допис у соцмережах із критикою Аргентини та ФІФА після фіналу ЧС-2026

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вподобав публікацію в Instagram передачі Espejo Público, у якій містився фрагмент ефіру з критикою збірної Аргентини та ФІФА.

У відео журналістка Пілар Родрігес Лосантос заявила, що Аргентина мала вилетіти з турніру ще кілька матчів тому, а її подальший виступ став можливим нібито завдяки допомозі ФІФА.

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«Це збірна, яка повинна була вилетіти ще близько п’яти матчів тому. Вона пройшла далі завдяки допомозі ФІФА, яка є однією з найкорумпованіших інституцій на планеті Земля. Я вважаю, що ми будемо грати не проти Аргентини, а проти всієї організації ФІФА, яка хоче віддати чемпіонат світу Мессі, як і чотири роки тому», — сказала вона.

Інший учасник програми, Рубен Амон, назвав ФІФА «мафіозною і ганебною організацією».

На момент публікації новини лайк від Роналду був помітний під дописом.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини поступилася Іспанії з рахунком 0:1 в додатковий час.

Португалія завершила виступ на турнірі на стадії 1/8 фіналу, також програвши Іспанії з рахунком 0:1, але в основний час.

Раніше ми писали, що Роналду встановив унікальне досягнення на чемпіонатах світу.

Також повідомлялось, що збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера.

Крім того, tксгравець збірної Англії Кріс Саттон назвав Роналду винним у вильоті Португалії з ЧС-2026.