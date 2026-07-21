«Хотіли віддати чемпіонат світу Мессі»: Роналду вподобав допис у соцмережах із критикою Аргентини та ФІФА після фіналу ЧС-2026

21 липня, 08:57
Кріштіану Роналду (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Кріштіану Роналду (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вподобав публікацію в Instagram передачі Espejo Público, у якій містився фрагмент ефіру з критикою збірної Аргентини та ФІФА.

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У відео журналістка Пілар Родрігес Лосантос заявила, що Аргентина мала вилетіти з турніру ще кілька матчів тому, а її подальший виступ став можливим нібито завдяки допомозі ФІФА.

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«Це збірна, яка повинна була вилетіти ще близько п’яти матчів тому. Вона пройшла далі завдяки допомозі ФІФА, яка є однією з найкорумпованіших інституцій на планеті Земля. Я вважаю, що ми будемо грати не проти Аргентини, а проти всієї організації ФІФА, яка хоче віддати чемпіонат світу Мессі, як і чотири роки тому», — сказала вона.

Інший учасник програми, Рубен Амон, назвав ФІФА «мафіозною і ганебною організацією».

На момент публікації новини лайк від Роналду був помітний під дописом.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини поступилася Іспанії з рахунком 0:1 в додатковий час.

Португалія завершила виступ на турнірі на стадії 1/8 фіналу, також програвши Іспанії з рахунком 0:1, але в основний час.

Раніше ми писали, що Роналду встановив унікальне досягнення на чемпіонатах світу.

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Також повідомлялось, що збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера.

Крім того, tксгравець збірної Англії Кріс Саттон назвав Роналду винним у вильоті Португалії з ЧС-2026.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Кріштіану Роналду ЧС-2026 Збірна Аргентини

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