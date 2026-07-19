Богиню ховали під ліжком у Римі, а вкрали в Ріо: що вручають чемпіонам світу з футболу

Сьогодні буде розіграно головну нагороду світового футболу — Кубок світу. Претендентів двоє — Іспанія та Аргентина.

Історія трофея чемпіонатів світу настільки насичена подіями, що легко могла б стати основою для серіалу.

Ніка для переможця

Ідея проведення світової футбольної першості виникла у 1928 році. Тоді президент ФІФА Жюль Ріме запропонував зібрати найсильніші збірні планети на одному турнірі. Вже за два роки перший чемпіонат світу прийняв Уругвай. Не випадково, адже до цього уругвайці двічі поспіль здобували олімпійське золото.

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Створення трофея для переможців доручили французькому скульптору Абелю Лафлеру. Він надихнувся давньогрецькою міфологією та зобразив богиню перемоги Ніку з восьмикутною чашею, піднятою над головою.

Статуетку виготовили з позолоченого срібла, а основу виконали з лазуриту. Кубок мав висоту 35 сантиметрів і важив 3,8 кілограма.

Першою збірною, що здобула цей трофей, став Уругвай, який переміг Аргентину у фіналі ЧС-1930 з рахунком 4:2. Нагороду чемпіонам вручав особисто Жюль Ріме.

Коробка під ліжком

У 1936 році чемпіоном світу стала збірна Італії. Тож на момент початку Другої світової війни трофей зберігався в одному з римських банків. Щоб нагороду не вкрали під час бойових дій, віцепрезидент ФІФА Отторіно Барассі таємно забрав кубок додому й до завершення війни переховував його… у коробці з-під взуття під власним ліжком.

Пес в кущах

У 1966 році, незадовго до чемпіонату світу в Англії, трофей виставили у Вестмінстері в межах філателістичної виставки. 20 березня він безслідно зник із вітрини.

Тривалий час пошуки не давали результатів. Розслідування зайшло в глухий кут. А розв’язка виявилася цілком несподіваною. Одного разу мешканець Лондона Девід Корбетт гуляв зі своїм собакою. Пес звернув увагу на підозрілий пакунок у кущах і почав наполегливо гавкати. Коли господар розгорнув пакунок, усередині виявився викрадений Кубок світу.

Богиня Ніка та Кубок світу ФІФА / Фото: londonist.com

Після цього собаку нагородили медаллю Національної кінологічної ліги, а Корбетт отримав винагороду в розмірі п’яти тисяч фунтів. Згодом їх запросили на святковий банкет збірної Англії, яка виграла домашній чемпіонат світу.

Зникнення в Ріо

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За правилами того часу команда, що ставала чемпіоном світу тричі, отримувала оригінальний трофей назавжди. У 1970 році збірна Бразилії втретє стала чемпіоном світу й забрала нагороду додому.

Копія богині Ніки / Фото: Національний музей футболу

А в 1983 році кубок викрали зі штаб-квартири Бразильської футбольної конфедерації. Цього разу знайти реліквію вже не вдалося — вважається, що вона була назавжди втрачена.

Копія для чемпіона

Після того, як Бразилія отримала Ніку, було створено новий трофей. З 1974 року чемпіонам вручають Кубок світу ФІФА. У міжнародному конкурсі взяли участь 53 проєкти скульпторів із семи країн, а переможцем став італійський майстер Сільвіо Гаццаніга.

Сучасний кубок має висоту 36,5 сантиметра. Він виготовлений із 6,175 кілограма золота, а його основу оздоблено двома шарами малахіту. Дві людські фігури ніби підтримують земну кулю, символізуючи всесвітній характер футболу.

Трофей, який вручають чемпіонам світу з футболу / Фото: REUTERS/Емі Теннері

Сьогодні цей трофей неможливо отримати у вічне володіння. Оригінал залишається власністю ФІФА і зберігається в штаб-квартирі організації в Цюриху, яку він залишає лише для офіційних заходів та під час чемпіонатів світу.

Тому чемпіони можуть підняти справжній Кубок світу лише в день фіналу, а потім отримують на згадку його позолочену копію.