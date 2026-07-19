«Наступного дня зателефоную Луїсу»: зірка збірної Іспанії пообіцяв завершити кар'єру у разі перемоги на ЧС-2026

У неділю, 19 липня, збірна Іспанії зіграє з Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026. Вирішальний матч відбудеться в Іст-Ратерфорді на стадіоні «Метлайф», початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні фіналу захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья зробив несподівану заяву. 27-річний футболіст пообіцяв завершити міжнародну кар'єру, якщо «Ла Роха» стане чемпіоном світу.

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За словами Кукурельї, після перемог на Євро-2024 та чемпіонаті світу йому вже не буде до чого прагнути у складі національної команди.

«Якщо ми виграємо чемпіонат світу, я наступного дня зателефоную Луїсу і скажу йому, щоб він більше на мене не розраховував, що я завершую кар'єру в національній збірній.

З чемпіонатом Європи та чемпіонатом світу я не можу зробити нічого кращого", — цитує футболіста Goal.

Окрім цього, раніше захисник пообіцяв зробити татуювання на честь головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте, якщо команда виграє мундіаль.

«Якби ми виграли чемпіонат світу, я зробив би собі невелике татуювання із зображенням обличчя головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте», — сказав тоді Кукурелья.

На чемпіонаті світу-2026 Кукурелья відіграв усі сім матчів без замін, відзначився двома результативними передачами у поєдинку 1/16 фіналу проти Австрії (3:0), а також отримав одну жовту картку у півфінальній зустрічі з Францією (2:0).

Зазначимо, що Кукурелья є чинним чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії. У червні 2026 року захисник перейшов із лондонського Челсі до мадридського Реала, підписавши контракт до 2032 року.

Раніше стало відомо, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не полетить на фінал ЧС-2026 проти Іспанії через забобони.

Також повідомляли про те, що тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте розповів про стан Ямаля перед фіналом ЧС-2026.