Лівий захисник Реал Мадрида та збірної Іспанії Марк Кукурелья після перемоги команди на чемпіонаті світу-2026 зробив незвичайне татуювання.

27-річний футболіст набив на лівій руці зображення обличчя головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте.

Кукурелья поділився фотографією у соціальних мережах разом зі своїм тату-майстром, продемонструвавши нове тату.

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У дописі футболіст коротко написав: «Стримав обіцянку».

Автором роботи став Ганга — відомий майстер татуювань, серед клієнтів якого є Леброн Джеймс, Карлос Алькарас та Джорджина Родрігес.

Раніше на рішення Кукурельї відреагував і сам де ла Фуенте. Наставник збірної Іспанії з гумором прокоментував вчинок свого гравця.

«Я вже сказав їм, що вони помилялися. Але якщо ти даєш обіцянку, ти мусиш її виконати. Я теж не такий вже й потворний», — пожартував тренер.

Зазначимо, Кукурелья розпочинав футбольну кар'єру в академії Барселони, після чого виступав за Ейбар і Хетафе, а згодом приєднався до Брайтона.У червні 2026 року Кукурелья перейшов до мадридського Реала з лондонського Челсі. У сезоні-2025/2026 за Челсі іспанець провів 50 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року, перемігши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0.

Раніше півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо прокоментував свій конфлікт із членом тренерського штабу збірної Аргентини Роберто Аялою після фіналу чемпіонату світу.

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