«Ці слова дорожчі за золоту медаль»: Ямаль розкрив, що сказав йому Мессі після фіналу ЧС-2026

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився емоціями після перемоги над Аргентиною (1:0) у додатковий час у фіналі ЧС-2026.

Також 19-річний футболіст розповів, про що поспілкувався з капітаном аргентинської збірної Ліонелем Мессі після фінального свистка.

«Якби мені кілька років тому хтось сказав, що я буду тут і піднімати Кубок світу після гри проти Ліонеля Мессі, я б подумав, що він збожеволів.

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Мессі найвидатніший гравець в історії, і я завжди рівнявся на нього. Після матчу я хотів висловити йому свою повагу.

Він сказав мені продовжувати йти своїм шляхом і що майбутнє належить нашому поколінню. Ці слова дорожчі за золоту медаль, що висить на моїй шиї", — цитує Ямаля Marca.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2026 Ямаль взяв участь у восьми матчах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

У свої 19 років Ламін також є чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, яка у 2024 році перемогла Англію у фіналі.

Раніше капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у фіналі чемпіонату світу-2026, в якому аргентинці поступилися Іспанії з рахунком 0:1.

Також легенда збірної Англії Вейн Руні звинуватив Мессі у «неспортивній поведінці» у фіналі ЧС-2026, а колишній захисник англійської збірної Лі Діксон також розкритикував аргентинця за його поведінку.

Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати капітана збірної Аргентини підійшов саме Ламін Ямаль.