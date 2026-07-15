12 перемог поспіль: 19-річний Ямаль встановив унікальний рекорд у складі збірної Іспанії

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль досяг цього результату після півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Франції (2:0).

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Як повідомляє Opta, авдяки цій перемозі зірка Барселони виграв уже 12-й матч поспіль на чемпіонатах світу та Європи, у яких виходив у стартовому складі. Він став першим футболістом в історії, якому вдалося оформити таку переможну серію.

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Збірна Іспанії вперше з 2010 року вийшла до фіналу чемпіонату світу. У вирішальному матчі турніру команда Луїса де ла Фуенте зіграє з переможцем півфіналу Англія — Аргентина, який відбудеться 15 липня о 22:00 за київським часом.

Фінал ЧС-2026 запланований на 19 липня та також розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії вийшла до плей-оф ЧС-2026 з першого місця у групі. Ямаль відзначився голом у матчі проти Саудівської Аравії (4:0), забивши свій дебютний м’яч на чемпіонаті світу вже на 10-й хвилині після передачі Мікеля Оярсабаля.

У сезоні-2025/26 Ямаль провів 28 матчів у Ла Лізі, забив 16 голів і віддав 11 результативних передач. У Лізі чемпіонів він записав до свого активу шість голів і чотири асисти у 10 поєдинках.

Раніше повідомлялось, що Ямаль придбав собі золотий ланцюжок із діамантами на 19-річчя.

Також повідомляли про те, що збірна Іспанії виграла вісім матчів плей-оф поспіль і встановила історичний рекорд.

Раніше найкращий гравець матчу Франція — Іспанія Педро Порро емоційно відреагував на вихід у фінал ЧС-2026, а Шеркі назвав причини поразки Франції у півфіналі.