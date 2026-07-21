Лідер збірної Аргентини зіграв три матчі ЧС-2026 із тріщиною в ребрі

Центральний півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес грав на чемпіонаті світу 2026 року з травмою.

Як повідомляє Diario Olé, у 32-річного аргентинського футболіста тріщина в ребрі.

За інформацією джерела, Паредес провів щонайменше три матчі з цією травмою — коли Аргентина грала зі Швейцарією, Англією та Іспанією.

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У збірній вирішили не розголошувати цю інформацію, щоб суперники не могли скористатися нею під час гри.

У поточному сезоні Паредес провів 28 матчів за Бока Хуніорс і збірну Аргентини, у яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

У фіналі чемпіонату світу 2026 року зустрілися збірні Аргентини та Іспанії. Долю поєдинку вирішив один гол, забитий у додатковий час. Автором м’яча став Ферран Торрес. Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Свій перший титул іспанці здобули у 2010 році.

Ми писали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов 19-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.