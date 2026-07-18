«Це божевілля». Мессі висловився про легендарне фото, на якому він купає маленького Ямаля

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився думкою про фотографію, на якій він купає Ламіна Ямаля.

Аргентинський футболіст вважає божевільним той факт, що тепер він гратиме з вінгером збірної Іспанії та Барселони в одному фіналі чемпіонату світу 2026 року.

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«Тоді Ламін був дитиною, а тепер ми зустрічаємося на чемпіонаті світу — це божевілля.

Неймовірно, що ми обидва граємо на чемпіонаті світу після тієї фотографії", — наводить слова Мессі Marca.

"Lo de esa foto es una locura. Él era un bebé y ahora estamos los dos en una final de una Copa del Mundo".



Lionel Messi, sobre la histórica foto junto a Lamine Yamal tomada para UNICEF.pic.twitter.com/8TFlbtaqYS — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 18, 2026

Фотографія Мессі та Ямаля, яка через роки стала вірусною в інтернеті, була зроблена під час благодійної акції Барселони у 2007 році. Тоді каталонський клуб організував лотерею, переможці якої отримували можливість сфотографуватися з гравцями. Родина Ямаля опинилася серед переможців.

Нагадаємо, що в півфіналі ЧС-2026 Збірна Іспанії перемогла Францію (2:0), а Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1).

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться в неділю, 19 липня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, а Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні — чинний чемпіон світу: вона перемогла Францію у фіналі турніру в Катарі у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Мессі назвав гравця Барселони, який може увійти в історію футболу.