«Це божевілля». Мессі висловився про легендарне фото, на якому він купає маленького Ямаля

18 липня, 08:52
Ліонель Мессі зіграє проти Ламіна Ямаля у фіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Ліонель Мессі зіграє проти Ламіна Ямаля у фіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився думкою про фотографію, на якій він купає Ламіна Ямаля.

Аргентинський футболіст вважає божевільним той факт, що тепер він гратиме з вінгером збірної Іспанії та Барселони в одному фіналі чемпіонату світу 2026 року.

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«Тоді Ламін був дитиною, а тепер ми зустрічаємося на чемпіонаті світу — це божевілля.

Неймовірно, що ми обидва граємо на чемпіонаті світу після тієї фотографії", — наводить слова Мессі Marca.

Фотографія Мессі та Ямаля, яка через роки стала вірусною в інтернеті, була зроблена під час благодійної акції Барселони у 2007 році. Тоді каталонський клуб організував лотерею, переможці якої отримували можливість сфотографуватися з гравцями. Родина Ямаля опинилася серед переможців.

Нагадаємо, що в півфіналі ЧС-2026 Збірна Іспанії перемогла Францію (2:0), а Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1).

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться в неділю, 19 липня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, а Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні — чинний чемпіон світу: вона перемогла Францію у фіналі турніру в Катарі у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Мессі назвав гравця Барселони, який може увійти в історію футболу.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Ліонель Мессі ЧС-2026 Ламін Ямаль

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