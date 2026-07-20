«Цю рану буде нелегко загоїти»: Мессі після поразки у фіналі ЧС-2026 привітав Іспанію та звернувся до вболівальників

20 липня, 22:11
Ліонель Мессі (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Ліонель Мессі (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у фіналі чемпіонату світу-2026, в якому аргентинці поступилися Іспанії з рахунком 0:1. 

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Форвард привітав суперника з перемогою та подякував уболівальникам за підтримку протягом турніру.

«Біль дуже сильний, і цю рану буде нелегко загоїти. Але я також запам’ятаю все хороше… Ті матчі, в яких ми переломили хід гри, віддавши всі сили, і які назавжди залишаться в пам’яті; підтримку цілої країни, яка разом із працею та зусиллями цієї команди допомогла нам знову опинитися серед найкращих у світі. Сьогодні важко оцінити те, що ми зробили, але ця команда дійшла до двох фіналів чемпіонату світу поспіль.

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Щиро дякую за кожне привітання та кожне повідомлення. Ми знову змогли об'єднатися як країна і бути всі разом, розділяючи величезну гордість за те, що ми — аргентинці.

Також хочу привітати Іспанію з перемогою у чемпіонаті", — написав Мессі в Instagram.

Раніше легенда збірної Англії Вейн Руні звинуватив Мессі у «неспортивній поведінці» під час фіналу ЧС-2026.

Також поведінку аргентинця розкритикував колишній захисник збірної Англії Лі Діксон.

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Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати капітана збірної Аргентини підійшов 18-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Найкращим гравцем фіналу було визнано Феррана Торреса, який забив єдиний і переможний гол у матчі. Це був його перший забитий м’яч на чемпіонаті світу-2026.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Ліонель Мессі ЧС-2026 Збірна Аргентини збірна Іспанії

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