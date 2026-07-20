«Цю рану буде нелегко загоїти»: Мессі після поразки у фіналі ЧС-2026 привітав Іспанію та звернувся до вболівальників

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у фіналі чемпіонату світу-2026, в якому аргентинці поступилися Іспанії з рахунком 0:1.

Форвард привітав суперника з перемогою та подякував уболівальникам за підтримку протягом турніру.

«Біль дуже сильний, і цю рану буде нелегко загоїти. Але я також запам’ятаю все хороше… Ті матчі, в яких ми переломили хід гри, віддавши всі сили, і які назавжди залишаться в пам’яті; підтримку цілої країни, яка разом із працею та зусиллями цієї команди допомогла нам знову опинитися серед найкращих у світі. Сьогодні важко оцінити те, що ми зробили, але ця команда дійшла до двох фіналів чемпіонату світу поспіль.

Реклама

Щиро дякую за кожне привітання та кожне повідомлення. Ми знову змогли об'єднатися як країна і бути всі разом, розділяючи величезну гордість за те, що ми — аргентинці.

Також хочу привітати Іспанію з перемогою у чемпіонаті", — написав Мессі в Instagram.

Раніше легенда збірної Англії Вейн Руні звинуватив Мессі у «неспортивній поведінці» під час фіналу ЧС-2026.

Також поведінку аргентинця розкритикував колишній захисник збірної Англії Лі Діксон.

Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати капітана збірної Аргентини підійшов 18-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Найкращим гравцем фіналу було визнано Феррана Торреса, який забив єдиний і переможний гол у матчі. Це був його перший забитий м’яч на чемпіонаті світу-2026.