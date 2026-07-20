«Іспанія була кращою». Мессі зробив зізнання після поразки у фіналі ЧС

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився щодо фіналу чемпіонату світу 2026 року, в якому їх перемогла Іспанія .

39-річний нападник визнав, що іспанці заслужили на здобуття трофею, адже аргентинцям не вдалося створити проблем супернику та виграти титул.

«Мені сумно, але я розумію, що ми виклалися на сто відсотків.

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Чесно кажучи, Іспанія була кращою в цьому матчі. Ми програли й приймаємо це. Це не означає, що ми забудемо все, чого досягли до цього моменту, тому я хотів би подякувати всім своїм людям, своїм гравцям і країні", — наводить слова Мессі ESPN.

Фото: REUTERS / Ганна Маккей

У фінальному матчі ЧС-2026 Аргентина мінімально поступилася Іспанії з рахунком 0:1. Єдиний м’яч на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року було визнано іспанця Феррана Торреса, який також відзначився голом.

Для Ліонеля це був уже третій фінал чемпіонату світу в кар'єрі. У 2014 році Аргентина поступилася Німеччині, а у 2022-му вдалося обіграти Францію та здобути трофей. Цього ж разу аргентинці зупинилися за крок від титулу.

На чемпіонаті світу 2026 року Мессі взяв участь у восьми матчах, у яких забив вісім голів і віддав три результативні передачі. Найкращим бомбардиром турніру став французький нападник Кіліан Мбаппе, який забив десять голів.

Наразі невідомо, чи продовжить Мессі виступати за збірну Аргентини. Під час турніру Лео відповів на запитання щодо можливої участі в чемпіонаті світу 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.