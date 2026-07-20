«Це не мало нічого спільного з футболом»: чемпіон світу розніс Аргентину за поведінку у фіналі ЧС-2026

Колишній захисник збірної Німеччини та Баварії Лотар Маттеус розкритикував збірну Аргентини після поразки від Іспанії (0:1) у фіналі ЧС-2026.

Фінал завершився перемогою Іспанії з рахунком 1:0, однак після фінального свистка на полі виникла сутичка між командами. Захисник Аргентини Науель Моліна вдарив Родрі, який вибіг із лави запасних святкувати перемогу, після чого розпочався конфлікт за участю інших гравців. Леандро Паредес схопив Еріка Гарсію за горло, а згодом зіткнувся з Гаві. За свої дії Паредес отримав червону картку.

Реклама

Також увагу привернула поведінка аргентинських футболістів під час церемонії нагородження. Кілька гравців відвернулися у момент, коли Іспанія отримувала Кубок світу.

У своїй колонці для Sky Sport Маттеус розкритикував дії збірної Аргентини:

«Я насправді фанат аргентинського футболу, але те, що південноамериканці показали у фіналі чемпіонату світу, не мало нічого спільного з футболом. Іспанія хотіла грати; Аргентина — ні. Вони були боязкими та дозволили собі захопитися сценами, які нам не потрібні на футбольному полі», — написав Маттеус.

Окремо він висловився про відмову аргентинців сформувати почесну варту для нових чемпіонів світу.

«Вони показали себе як переможені й не сформували почесну варту за іспанців, що мене дуже засмутило. Я розумію розчарування, але це питання поваги до команди, яка заслужено стала чемпіоном світу», — зазначив Маттеус.

Крім того, Маттеус висловив думку, що фінал ЧС-2026 міг стати останнім матчем Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу.

«Ліонель Мессі вивів Аргентину у фінал. Я вважаю, що це був його останній матч на чемпіонаті світу. Я не довіряю йому зіграти ще один чемпіонат світу у 43 роки, але я не можу сказати, чи це був його останній матч за національну команду», — заявив Маттеус.

Зазначимо, Лотар Маттеус отримав Золотий м’яч у 1990 році. У тому ж році він став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини. Також він вигравав Євро-1980.

Раніше повідомлялось, що ФІФА розпочала розслідування щодо Аргентини після бійки між футболістами у фіналі ЧС-2026.

Крім того, президент УЄФА Александер Чеферін бойкотував фінал ЧС-2026 через конфлікт із ФІФА.

Реклама:

Також колишній нападник збірної Англії Вейн Руні звинуватив Ліонеля Мессі у «неспортивній поведінці» під час фіналу чемпіонату світу.