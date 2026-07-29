«Це прояв неповаги»: чемпіон Європи назвав єдиного гравця збірної Аргентини, якого йому шкода після фіналу ЧС-2026

29 липня, 15:26
Аргентинці влаштували бійку після фінального свистка (Фото: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Аргентинці влаштували бійку після фінального свистка (Фото: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Колишній гравець збірної Франції Луїс Фернандес розкритикував поведінку аргентинських футболістів у фіналі чемпіонату світу проти Іспанії.

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Чемпіон Європи 1984 року зізнався, що йому не сподобалися провокації та фоли з боку команди Ліонеля Скалоні. Єдиним, хто не розчарував Фернандеса, став капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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«Це прояв неповаги. Вони не продемонстрували ні належної поведінки, ні професіоналізму, ні поваги. Мені це зовсім не сподобалося. Так не можна перемагати. А вони ж були чинними чемпіонами світу… Вони мали показати зовсім інший приклад.

Єдиний, кого мені справді шкода, — це Мессі. У 39 років він досягнув на цьому чемпіонаті світу неймовірних речей, і його потрібно лише привітати", — цитує Фернандеса Mundo Deportivo.

Фернандес також вважає, що тріумф Іспанії у додатковий час став закономірним.

«Футбол переміг. Такий футбол, який Іспанія показала проти Франції та Аргентини — двох фіналістів чемпіонату світу в Катарі. Вони були сильнішими, і на цьому все. Переміг саме футбол у найкращому його прояві. Мені не сподобалося, як грала Аргентина, а ще менше — те, що сталося після фінального свистка», — сказав француз.

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Нагадаємо, Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Раніше повідомлялось, що ФІФА розпочала розслідування щодо бійки між футболістами після фіналу ЧС-2026.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Збірна Аргентини збірна Іспанії Ліонель Мессі Футбол ЧС-2026

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