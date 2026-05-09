«Я ніколи не скажу ні». Зірковий футболіст готовий відновити кар'єру у збірній заради ЧС-2026

Легендарний уругвайський нападник Луїс Суарес не виключив свого повернення до національної команди перед чемпіонатом світу 2026 року.

39‑річний нападник заявив, що готовий знову грати за Уругвай, якщо команда потребуватиме його допомоги, повідомляє BBC.

«Я ніколи не скажу ні збірній, якщо вона мене потребує, особливо коли наближається чемпіонат світу», — сказав Суарес.

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Форвард Інтер Маямі завершив виступи за країну у вересні 2024‑го після конфлікту з головним тренером збірної Марсело Б'єлсою. Тоді Суарес заявив, що наставник «розколов колектив»

Форвард визнав, що свого часу сказав зайве після відходу з команди.

«Тоді я відійшов убік, щоб дати шанс молодим. Я сказав те, чого не мав говорити. Я вже попросив вибачення у тих, перед ким мав вибачитися», — додав нападник.

Суарес є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю — на його рахунку 69 голів у 143 матчах. Форвард брав участь у чотирьох чемпіонатах світу. Зараз він виступає за Інтер Маямі.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.

Уругвай зіграє в групі Н, де його суперниками будуть Саудівська Аравія, Кабо-Верде та Іспанія.

Раніше Луїс Суарес відверто розповів про важке дитинство і перші гроші.