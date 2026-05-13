Повернення не відбулось: легендарний нападник Луїс Суарес не зіграє на ЧС-2026

Попри нещодавні заяви 39-річного форварда про готовність повернутися до національної команди, головний тренер Марсело Б’єлса не включив Луїса Суареса до розширеного списку з 55 гравців.

За інформацією журналіста Родрі Васкеса в соцмережі X, тренерський штаб вирішив не залучати досвідченого форварда, тож Суарес не зіграє на ЧС-2026.

У вересні 2024 року Суарес офіційно оголосив про завершення виступів за збірну Уругваю. Його прощальним матчем став поєдинок відбору проти Парагваю (0:0). Однак нещодавно 39-річний нападник заявляв про готовність повернутися до національної команди, якщо вона потребуватиме його допомоги.

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Наразі Суарес продовжує клубну кар'єру в США, виступаючи за Інтер Маямі разом із Ліонелем Мессі. У сезоні MLS 2026 року на його рахунку вже 3 голи та 2 асисти, зокрема забитий м’яч у матчі проти Торонто дев’ятого травня. Разом із клубом він вигравав Supporters' Shield (2024) та MLS Cup (2025).

Збірна Уругваю успішно подолала південноамериканську кваліфікацію. На ЧС-2026 команда Марсело Б'єлси зіграє в групі H разом з Іспанією, Кабо-Верде та Саудівською Аравією. Перший матч уругвайців відбудеться 15 червня 2026 року проти Саудівської Аравії.

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