«Мальвіни — це Аргентина». Мессі та компанія відсвяткували перемогу над Англією з політичним плакатом — фото

16 липня, 01:38
Футболісти з плакатом, на якому написано, що Мальвінські острови належать Аргентині (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Футболісти з плакатом, на якому написано, що Мальвінські острови належать Аргентині (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

На чемпіонаті світу з футболу завершився другий півфінальний матч, у якому збірна Аргентини обіграла Англію — 2:1.

Після фінального свистка аргентинські футболісти відсвяткували перемогу з банером «Мальвінські острови належать аргентинцям». Плакат, який принесли на стадіон уболівальники, узяв до рук захисник Лісандро Мартінес; після цього футболісти на чолі з капітаном команди Ліонелем Мессі демонстрували його на полі як аргентинським, так і англійським уболівальникам.

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REUTERS/Пол Чайлдс
Фото: REUTERS/Пол Чайлдс
REUTERS/Аманда Перобеллі
Фото: REUTERS/Аманда Перобеллі
Reuters / Дейл Занін
Фото: Reuters / Дейл Занін

Фолклендські острови — архіпелаг, розташований біля узбережжя Аргентини, у південній частині Атлантичного океану.

Як британська заморська територія, Фолклендські острови мають самоврядування. Це важливий перевалочний пункт на шляху з Атлантичного океану до Тихого, що дає змогу контролювати Південну Атлантику. Права Великої Британії на острови оскаржує Аргентина, яка розглядає їх як частину провінції Вогняна Земля, Антарктида та острови Південної Атлантики.

В іспаномовному світі архіпелаг називається Мальвінськими островами.

У 1982 році навколо островів спалахнула британсько-аргентинська війна. 2 квітня Аргентина провела військову операцію, встановивши контроль над островами. Велика Британія відреагувала на це, відправивши до островів велике військово-морське з'єднання та сухопутні підрозділи. Під час бойових дій Велика Британія встановила блокаду островів, висадила десант і з боями змусила аргентинські війська на островах капітулювати. Аргентина зазнала поразки, але продовжує оскаржувати як назву островів, так і їхню територіальну приналежність.

Загалом у війні загинули 258 британців і 649 аргентинців.

Раніше ми писали, хто зіграє у фіналі чемпіонату світу, а також де й коли відбудеться вирішальний матч.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпіонат світу з футболу ЧС-2026 Фолклендські острови Збірна Аргентини

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