Марк Кукурелья став чемпіоном світу 2026 року (Фото: Reuters/Vincent Carchietta)

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу, перемігши у фіналі національну команду Аргентини.

Іспанський захисник Марк Кукурелья розчулив уболівальників зворушливим вчинком.

Футболіст, який під час літнього трансферного вікна перейшов із лондонського Челсі до мадридського Реала, повернувся до Англії та готується до переїзду до Іспанії.

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Пошту до будинку Кукурельї регулярно доставляв працівник Королівської пошти на ім'я Гері.

Під час однієї з доставок іспанець дав листоноші приміряти золоту медаль.

«Він дуже приємний, простий хлопець. Він дав мені потримати свою золоту медаль переможця чемпіонату світу. Гадаю, я перший англієць за 60 років, який тримав у руках золоту медаль мундіалю!» — сказав листоноша.

Marc Cucurella let his postman wear his World Cup winner's medal 😂📭



"Had the pleasure of chatting with local World Cup winner Marc Cucurella while delivering his post today," postman Gary said.



"He's a very nice, down-to-earth guy. He let me hold his winner's medal. I reckon… pic.twitter.com/0daR342mjw — 433 (@433) August 1, 2026

Варто зазначити, що фотографія листоноші із золотою медаллю на шиї поруч із усміхненим захисником швидко стала вірусною в соціальних мережах. Нагадаємо, що збірна Англії ставала чемпіоном світу з футболу в 1966 році.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року, перемігши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0.

Повідомлялося, що Кукурелья зробив татуювання із зображенням обличчя головного тренера збірної Іспанії після перемоги на ЧС-2026.

Ми писали, що італієць за допомогою трактора створив величезне зображення на честь Іспанії.