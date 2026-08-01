«Перший англієць за 60 років». Чемпіон світу дав листоноші потримати золоту медаль — фото

1 серпня, 20:14
Марк Кукурелья став чемпіоном світу 2026 року (Фото: Reuters/Vincent Carchietta)

Марк Кукурелья став чемпіоном світу 2026 року (Фото: Reuters/Vincent Carchietta)

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу, перемігши у фіналі національну команду Аргентини.

Іспанський захисник Марк Кукурелья розчулив уболівальників зворушливим вчинком.

Читайте також:
«Я бачив його ще в Шахтарі»: Хабі Алонсо розповів про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг

Футболіст, який під час літнього трансферного вікна перейшов із лондонського Челсі до мадридського Реала, повернувся до Англії та готується до переїзду до Іспанії.

Реклама

Пошту до будинку Кукурельї регулярно доставляв працівник Королівської пошти на ім'я Гері.

Під час однієї з доставок іспанець дав листоноші приміряти золоту медаль.

«Він дуже приємний, простий хлопець. Він дав мені потримати свою золоту медаль переможця чемпіонату світу. Гадаю, я перший англієць за 60 років, який тримав у руках золоту медаль мундіалю!» — сказав листоноша.

Варто зазначити, що фотографія листоноші із золотою медаллю на шиї поруч із усміхненим захисником швидко стала вірусною в соціальних мережах. Нагадаємо, що збірна Англії ставала чемпіоном світу з футболу в 1966 році.

Читайте також:
Іспанія випустить 50 тисяч монет на честь перемоги на ЧС‑2026 — фото

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року, перемігши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0.

Повідомлялося, що Кукурелья зробив татуювання із зображенням обличчя головного тренера збірної Іспанії після перемоги на ЧС-2026.

Ми писали, що італієць за допомогою трактора створив величезне зображення на честь Іспанії.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ЧС-2026 збірна Іспанії

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies