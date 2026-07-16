ЧС-2026 з футболу: хто зіграє в матчі за бронзу

Англійська вболівальниця хвилюється за свою команду в півфіналі проти Аргентини (Фото: REUTERS/Ед Сайкс)

Третє місце на мундіалі розіграють збірні Франції та Англії.

На світовій першості завершилися обидва півфінальні матчі. Визначилися команди, які розіграють головний трофей світового футболу, а також ті, що проведуть поєдинок за бронзові медалі.

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У півфіналі збірна Франції програла Іспанії — 0:2, а збірна Англії поступилася Аргентині — 1:2.

Таким чином, у поєдинку за третє місце зустрінуться Франція та Англія.

Матч за бронзу відбудеться в ніч із 18 на 19 липня, початок — о 00:00 за київським часом. В Україні пряма трансляція матчу Франція — Англія буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Фото: NV

Раніше ми писали, коли відбудеться фінальний матч чемпіонату світу з футболу 2026 року.