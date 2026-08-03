Почеттіно залишиться головним тренером збірної США до ЧС-2030

Як повідомила пресслужба Федерації футболу США, нова угода розрахована на чотири роки — до завершення чемпіонату світу 2030 року.

Маурісіо Почеттіно очолив національну збірну США у вересні 2024 року. На домашньому чемпіонаті світу 2026 року під його керівництвом американська команда показала найкращий результат у своїй історії на груповому етапі, набравши рекордні шість очок і посівши перше місце у групі.

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Нагадаємо, американці розгромили Парагвай із рахунком 4:1, здобувши найбільшу перемогу збірної США на чемпіонатах світу з 1930 року, а також обіграли Австралію (2:0). У заключному турі групового етапу команда поступилася Туреччині (2:3).

У першому раунді плей-оф збірна США, граючи в меншості, перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0 та вийшла до 1/8 фіналу. На стадії топ-16 американці завершили виступ на турнірі, поступившись збірній Бельгії з рахунком 1:4.

До початку тренерської кар'єри Почеттіно виступав на позиції центрального захисника. Він захищав кольори аргентинського Ньюеллс Олд Бойз, іспанського Еспаньйола, а також французьких Парі Сен-Жермен і Бордо. У складі національної збірної Аргентини він провів 20 матчів та брав участь у чемпіонаті світу 2002 року.

Раніше Почеттіно відверто оцінив виліт збірної США з домашнього чемпіонату світу.