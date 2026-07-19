Перед фіналом ЧС-2026: Мбаппе випередив Мессі та став найкращим бомбардиром в історії турніру

Француз перевершив досягнення Ліонеля Мессі у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії (4:6), у якому оформив дубль.

До цього Мбаппе та Мессі ділили перше місце в списку найкращих бомбардирів мундіалів, маючи по 20 голів.

У поєдинку з Англією Мбаппе забив свій перший м’яч на 48-й хвилині, а згодом відзначився вдруге, скоротивши відставання французів до одного голу — 3:4. Однак збірна Англії втримала перевагу та здобула перемогу.

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Ці два голи стали для 27-річного форварда 21-м та 22-м на чемпіонатах світу. Таким чином, Мбаппе одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії турніру, випередивши Мессі, повідомляє Yahoo Sports.

Французькому нападнику знадобилося 22 матчі, щоб досягти позначки у 22 голи, тоді як Мессі забив 20 м’ячів у 32 поєдинках на чемпіонатах світу.

Також, як повідомляє FIFA, Мбаппе став одним із футболістів, які забивали щонайменше 10 голів на одному мундіалі — на ЧС-2026 він відзначився 10 разів.

Мбаппе виступав на чемпіонатах світу 2018, 2022 та 2026 років. На нинішньому мундіалі він також став капітаном збірної Франції.

Нагадаємо, фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе прокоментував гольову перестрілку в матчі Франція — Англія за бронзу ЧС-2026.

Також Мбаппе зворушливо попрощався з Дешамом, який залишає збірну Франції.