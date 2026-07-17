Про це повідомляє AS.

За словами функціонера, ще у 13−14 років Мессі неодноразово отримував такі пропозиції, а активну роль у цьому відігравали його партнери по академії Барселони.

Реклама

«Мессі був у поколінні 1987 року — разом із Жераром Піке та Сеском Фабрегасом. Я мав тоді в команді сім‑вісім гравців із Барселони, і вони постійно говорили з ним, намагалися переконати. Його тренер Алекс Гарсія теж просив: „Треба, щоб він грав із нами“. Але він ніколи не погоджувався», — розповів Мелендес.

Мелендес також зізнався, що саме він допоміг аргентинській федерації звернути увагу на юного таланта.

«У 2003‑му я сказав їхньому тренеру, що в Барсі є неймовірний аргентинець. Після того його викликали й закріпили в збірній», — додав Мелендес.

Мелендес додав, Колишній тренер додав, що екснаставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске колись сказав йому: якби вдалося переконати Мессі виступати за Фурію Роху, команда могла б виграти ще кілька чемпіонатів світу.

19 липня Іспанія та Аргентина зіграють у фіналі ЧС-2026. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.