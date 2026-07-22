Не Родрі. Названо найкращого гравця ЧС-2026 за версією IFFHS

Про це повідомляє IFFHS.

На відміну від ФІФА, організація віддала перше місце не іспанському півзахиснику Родрі, а капітану збірної Аргентини Ліонелю Мессі.

У федерації пояснили свій вибір детальним статистичним аналізом виступів аргентинця. Мессі провів на мундіалі всі вісім матчів, відігравши 626 хвилин, забив вісім м’ячів та оформив чотири результативні передачі. Загалом він безпосередньо взяв участь у 12 голах своєї команди.

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У повідомленні наголошується, що середня оцінка форварда 8,33 свідчить не про окремі яскраві матчі, а про стабільно високий рівень гри протягом усього турніру.

Також у федерації звернули увагу на виступи Мессі у плей-оф. Саме матчам на виліт у рейтингу IFFHS надається особлива вага, адже вони вважаються головним показником впливу футболіста на результат команди.

«Ліонель Мессі — найкращий гравець IFFHS — не за емоціями, не за репутацією, а завдяки незаперечному авторитету даних», — підсумували у федерації.

39-річний аргентинець завершив чемпіонат світу з вісьмома голами та став другим найкращим бомбардиром турніру, поступившись лише французу Кіліану Мбаппе.

Збірна Іспанії здобула перемогу над Аргентиною у фіналі ЧС-2026 завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі та вдруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Також Мессі розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Згодом Ліонель привітав Іспанію та звернувся до вболівальників.

Український тренер Мирон Маркевич вважає, що Мессі цього року має отримати Золотий м’яч.