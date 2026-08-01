«Міг вирішити долю матчу». Футболіст, який грає в Малайзії, очікує на швидке повернення Мудрика до збірної України

Колишній гравець Зорі Дмитро Литвин, який зараз виступає за Куала-Лумпур з Малайзії, висловився про майбутнє Михайла Мудрика після зняття дискваліфікації через допінг .

Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Челсі може відправити Мудрика в оренду для набору форми.

В інтерв'ю NV Литвин заявив, що зараз для вінгера найважливіше отримувати ігрову практику, повернути свої кондиції та впевненість. Тому, на його думку, важливо, щоб Мудрик перейшов до конкурентного чемпіонату й клубу, в якому йому довірятиме тренер.

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Також Дмитро вважає, що швидке повернення Михайла до збірної України позитивно вплине на головну команду країни.

Дмитро Литвин - про Мудрика / Фото: 90deqiqe.az

— Кажуть, у серпні Челсі вирішуватиме, чи залишати Мудрика, чи віддавати його в оренду. На вашу думку, яке рішення було б правильним?

Це вирішуватимуть клуб, тренер, він сам та його близьке оточення (агенти, сім'я). На мою особисту думку, найважливіше для нього — ігрова практика. Це найголовніше, щоб він міг повернути свої кондиції та впевненість.

— Якщо все ж буде оренда, який чемпіонат і клуб найбільше підійшли б Мудрику?

Топліга, щоб рівень конкуренції був таким, як в Англії. Клуб і тренер, які довірятимуть йому місце в основному складі. Бажано, щоб цей клуб боровся за єврокубки або безпосередньо брав у них участь.

— Чи варто чекати на повернення Мудрика до збірної України вже на найближчому зборі?

Чому б ні, якщо так вирішить тренер. Навіть для того, щоб хлопець знову відчув атмосферу збірної, зустрівся з партнерами та загалом для конкуренції це буде позитивно для нашої збірної. Я ще раз повторюся: у нашій збірній не так багато гравців такого рівня. Ми бачили гру з ним і без нього, особливо в атаці, коли він міг вирішити долю матчу завдяки індивідуальним діям.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше український футболіст сказав, які труднощі можуть виникнути у Мудрика після зняття дискваліфікації.