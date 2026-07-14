П’ятий гол на мундіалі: Оярсабаль повторив історичний рекорд збірної Іспанії на ЧС

Історичне досягнення підкорилося форварду в півфінальному матчі ЧС-2026 проти Франції. На 22-й хвилині Оярсабаль реалізував пенальті, призначений за фол Луки Діня на Ламіні Ямалі, відкривши рахунок у зустрічі.

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Як повідомляє Squawka, цей гол став для нападника п’ятим на нинішньому мундіалі. За цим показником він зрівнявся з Еміліо Бутрагеньйо, який встановив рекорд на ЧС-1986, та Давідом Вільєю, який повторив його на турнірі 2010 року.

Також м’яч у ворота Франції став для Оярсабаля вже 14-м у поточному сезоні за збірну Іспанії. Це новий рекорд в історії «Фурії Рохи» за кількістю голів в одній кампанії.

Зазначимо, Оярсабаль є вихованцем Реала Сосьєдад і виступає за головну команду клубу з 2015 року. У сезоні-2025/26 він забив 15 голів у Ла Лізі.

За збірну Іспанії форвард грає з 2016 року. За цей час він провів понад 50 матчів і забив майже 30 голів. Одним із головних досягнень у його кар'єрі залишається перемога на Євро-2024, де саме його гол у фіналі проти Англії приніс іспанцям титул.

Чемпіонат світу-2026 став найрезультативнішим турніром Оярсабаля у складі національної команди.

Раніше Оярсабаль повторив унікальне досягнення, яке трималося на ЧС 44 роки.

У цьому ж матчі наставник збірної франції Дешам побив тренерський рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів.