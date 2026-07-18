Мессі виграв чемпіонат світу у 2022 році (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

На перше місце потрапив фінал ЧС-1970, у якому Бразилія розгромила Італію з рахунком 4:1, а легендарний Пеле виграв свій третій мундіаль, що й досі залишається індивідуальним рекордом, пише BBC.

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На другому місці — фінал попереднього чемпіонату світу в Катарі, в якому Аргентина та Франція зіграли внічию 3:3 з хет-триком Кіліана Мбаппе та дублем Ліонеля Мессі, а в серії пенальті перемогу здобули південноамериканці.

Трійку замкнув фінал ЧС-1966 Англія — ФРН (4:2). Легендарний фінал чемпіонату світу 2006 року, в якому капітан збірної Франції Зінедін Зідан отримав червону картку за удар головою у груди італійця Марко Матерацці, потрапив на дев’яту сходинку.

10 найкращих фіналів ЧС за версією BBC:

1. 1970, Бразилія — Італія (4:1)

2. 2022, Аргентина — Франція (3:3, пен. 4:2)

3. 1966, Англія — ФРН (4:2)

4. 1958, Бразилія — Швеція (5:2)

5. 1998, Франція — Бразилія (3:0)

6. 1986, Аргентина — ФРН (3:2)

7. 1954, ФРН — Угорщина (3:2)

8. 1974, ФРН — Нідерланди (2:1)

9. 2006, Італія — Франція (1:1, пен. 5:3)

10. 2002, Бразилія — Німеччина (2:0)

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня.