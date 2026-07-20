Не Мессі. ФІФА назвала найкращого футболіста чемпіонату світу-2026

ФІФА оголосила лауреатів індивідуальних нагород чемпіонату світу-2026 після завершення фінального матчу, в якому збірна Іспанії здолала Аргентину (1:0) .

Найкращим гравцем мундіалю став півзахисник збірної Іспанії Родрі, який отримав Золотий м’яч турніру. У голосуванні технічної групи ФІФА він випередив капітана Аргентини Ліонеля Мессі, який здобув Срібний м’яч. Володарем Бронзового м’яча став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.

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Француз також виграв Золоту бутсу, ставши найкращим бомбардиром Мундіалю. На його рахунку 10 голів і чотири результативні передачі. Другим у бомбардирських перегонах став Мессі, який забив вісім м’ячів, далі йдуть англієць Джуд Беллінгем та норвежець Ерлінг Голанд із сімома голами.

Ще дві індивідуальні нагороди дісталися представникам чемпіонів світу. Голкіпер Унаї Сімон отримав Золоту рукавичку як найкращий воротар турніру, а захисника Пау Кубарсі визнали найкращим молодим футболістом чемпіонату.

Нагороду Fair Play за найкращу дисципліну на турнірі отримала збірна Нідерландів.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час.

Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.