Володар Золотого м’яча ЧС-2026 перенесе операцію через травму спини

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі став одним із головних героїв ЧС-2026, допомігши збірній Іспанії здобути другий в історії титул чемпіонасвіту та перший із 2010 року.

30-річний хавбек перенесе операцію через травму спини. Терміни його відновлення наразі залишаються невідомими, повідомляє The Athletic.

У фіналі іспанці в додатковий час перемогли завдяки голу Феррана Торреса. Родрі розпочав у стартовому складі всі вісім матчів турніру та був визнаний його найкращим гравцем, отримавши Золотий м’яч. У голосуванні технічної групи ФІФА він випередив Ліонеля Мессі, який здобув Срібний м’яч, а Кіліан Мбаппе став володарем Бронзового м’яча.

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Останні два сезони в Манчестер Сіті для Родрі супроводжувалися травмами. Після розриву передньої хрестоподібної зв’язки у вересні 2024 року він пропустив майже весь сезон-2024/25, а минулого сезону через проблеми з підколінним сухожиллям і пахом провів лише 33 матчі в усіх турнірах, з яких 17 — у Прем'єр-лізі.

Попри проблеми зі здоров’ям, Родрі залишається одним із ключових гравців Манчестер Сіті. Саме він забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти Інтера, допомігши Сіті оформити требл.

Повідомлялось, що Родрі став четвертим футболістом в історії, якому вдалося виграти чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Лігу/Кубок чемпіонів та Золотий м’яч.