«Я б ніколи не відмовився». Тріумфатор Олімпіади розкритикував Анчелотті через ставлення до Неймара на ЧС-2026

Неймар зіграв всього кілька хвилин на ЧС-2026 та забив гол з пенальті (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Колишній наставник олімпійської збірної Бразилії Рожеріу Мікале, який привів команду до золота Ігор-2016, висловився про роль Неймара у національній команді після невдалого виступу на ЧС-2026 .

На думку фахівця, головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не використав потенціал Неймара належним чином, повідомляє ESPN.

Мікале вважає, що футболісти такого рівня, як Неймар, повинні отримувати особливу роль у команді.

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«Неймар для мене — найкращий бразильський футболіст. Він мав отримати більше ігрового часу, як Мессі, Кріштіану чи Салах», — сказав Мікале.

Тренер зазначив, що головною темою дискусій був фізичний стан нападника після травми, однак навіть за таких умов його присутність могла б принести користь команді.

«Гравець, який здатен вирішувати долю матчів, завжди дає команді щось особливе. Він впливає навіть своєю присутністю. Я б ніколи не відмовився від Неймара», — додав фахівець.

Мікале також зізнався, що хотів би побачити 34-річного форварда у складі збірної Бразилії під час відбору до чемпіонату світу-2030.

«Я хочу бачити Неймара на полі. Я готовий купити квиток лише заради того, щоб подивитися на його гру», — заявив Мікале.

Неймар, який прибув на ЧС із травмою, провів на турнірі лише 14 хвилин проти Шотландії та 23 хвилини у матчі з Норвегією, де забив з пенальті, але команда програла 1:2.

Раніше повідомлялося, що Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії після вильоту з ЧС-2026.