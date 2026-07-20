«Аргентинці просто грубіянили». Олег Блохін розчарований фіналом чемпіонату світу 2026 року

Легендарний футболіст і тренер Олег Блохін прокоментував перемогу Іспанії над Аргентиною (1:0) у фіналі ЧС-2026.

Володар Золотого м’яча-1975 зізнався, що гра аргентинців стала для нього неприємним сюрпризом.

«Здивувала гра Аргентини у фіналі з Іспанією. Аргентинська команда у цьому матчі взагалі була ніякою. Більше того, її гравці ще й влаштували бійку після завершення матчу. Аргентинці просто грубіянили, а не грали у футбол.

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Іспанія ж — навпаки. Якщо жодного удару по воротам з боку збірної Аргентини за дев’яносто хвилин не було, то як можна виграти? Що це за гра взагалі? Очікував побачити гарний футбол з боку обох команд. А вийшло так, що грала одна Іспанія", — цитує Блохіна Sport.ua.

Екстренер збірної України також розкритикував суддівство на мундіалі, зокрема роботу бригади словенця Славко Вінчича у фіналі.

«Воно (суддівство — прим.) було потворне. От, скажімо, у фінальній грі Іспанія — Аргентина повинно було бути два вилучення. Та й щодо інших арбітрів теж незрозуміло що. Суддівство було дивним — бувало, що дозволяли грати незважаючи на порушення», — зазначив Блохін.

Нагадаємо, збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Перший титул іспанці виграли у 2010 році.

Ми писали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026.