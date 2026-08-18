Чемпіон світу-1998 очолив збірну Сенегалу, яка звільнила тренера після вильоту з мундіалю-2026

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Сенегалу.

«Цей стратегічний вибір знаменує новий етап у прагненні FSF сформувати висококласне тренерське керівництво, яке повністю відповідає спортивним амбіціям нашої країни.

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Переговори щодо адміністративних та контрактних умов його вступу на посаду між сторонами тривають. Дата офіційної презентації нового головного тренера збірної, а також наступні етапи його вступу на посаду будуть повідомлені додатково", — йдеться у заяві федерації.

Зазначимо, восени 2025-го Вієйру, який разом із Францією ставав переможцем ЧС-1998 та Євро-2000, звільнили з італійського Дженоа, де він пропрацював менше року. З того часу він не працював головним тренером. Цікаво, що Патрік народився у Дакарі, столиці Сенегалу.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2026 Сенегал вилетів в 1/16 фіналу, поступившись Бельгії (2:3, дод. час), після чого оголосив про звільнення Папи Тіави.

Раніше ми писали, що бельгієць Себастьян Поконьйолі став новим головним тренером збірної Шотландії.

А автор переможного голу у фіналі ЧС-2026 перейшов із Барселони у ПСЖ за 50 млн євро.