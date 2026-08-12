Зірка Барселони привіз Кубок світу на Канарські острови — його зустріли понад 4 тис. людей — відео

12 серпня, 11:25
Збірна Іспанії виграла ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Збірна Іспанії виграла ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Після перемоги на ЧС-2026 півзахисник Барселони та збірної Іспанії Педрі приїхав до рідного Тегесте, щоб виступити перед численними вболівальниками збірної Іспанії.

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Як повідомляє Marca, понад 4000 людей зустріли футболіста на міській площі, де він грав у дитинстві. Для міста з населенням трохи більше 11 000 мешканців це особливо значна кількість.

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«Для мене честь бути тут, і я завжди пишаюся тим, що я звідси. Я досі пам’ятаю, як грав на цій площі», — сказав Педрі.

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Лише двоє уродженців Тенеріфе ставали чемпіонами світу з футболу: Педро Родрігес на ЧС-2010 та Педрі Гонсалес на ЧС-2026. Обидва півзахисники увійшли в історію як представники Канарських островів, які вигравали головний трофей світового футболу.

На церемонії були присутні представники міської ради Тегесте та ради острова Тенеріфе. Під час заходу у міській ратуші футболіст також зазначив: «Це місто зробило мене кращою людиною та кращим гравцем».

Педрі виріс у Тегесте та розпочав свій футбольний шлях на Тенеріфе. Пізніше він перейшов до Лас-Пальмаса, а звідти — до Барселони, після чого закріпився у складі збірної Іспанії.

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Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Педрі вийшов на заміну у другому таймі.

Раніше повідомлялось, що Педрі пофарбував волосся після перемоги на ЧС-2026.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 збірна Іспанії

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