Після перемоги на ЧС-2026 півзахисник Барселони та збірної Іспанії Педрі приїхав до рідного Тегесте, щоб виступити перед численними вболівальниками збірної Іспанії.

Як повідомляє Marca, понад 4000 людей зустріли футболіста на міській площі, де він грав у дитинстві. Для міста з населенням трохи більше 11 000 мешканців це особливо значна кількість.

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«Для мене честь бути тут, і я завжди пишаюся тим, що я звідси. Я досі пам’ятаю, як грав на цій площі», — сказав Педрі.

Лише двоє уродженців Тенеріфе ставали чемпіонами світу з футболу: Педро Родрігес на ЧС-2010 та Педрі Гонсалес на ЧС-2026. Обидва півзахисники увійшли в історію як представники Канарських островів, які вигравали головний трофей світового футболу.

На церемонії були присутні представники міської ради Тегесте та ради острова Тенеріфе. Під час заходу у міській ратуші футболіст також зазначив: «Це місто зробило мене кращою людиною та кращим гравцем».

Педрі виріс у Тегесте та розпочав свій футбольний шлях на Тенеріфе. Пізніше він перейшов до Лас-Пальмаса, а звідти — до Барселони, після чого закріпився у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Педрі вийшов на заміну у другому таймі.

Раніше повідомлялось, що Педрі пофарбував волосся після перемоги на ЧС-2026.