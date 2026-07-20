Педрі разом із батьком Фернандо Гонсалесом продовжив сімейну традицію після перемоги збірної Іспанії на ЧС-2026. У фіналі іспанці обіграли Аргентину з рахунком 1:0.

Після тріумфу хавбек Барселони взяв участь у символічній серії пенальті з батьком: Педрі виконував удари, а Фернандо ставав у ворота.

Ця традиція має особливе значення для родини. У молодості батько футболіста грав воротарем за місцевий клуб, але був змушений завершити кар'єру після смерті свого батька — Хуана Гонсалеса. Педрі повторює цей ритуал після кожного великого трофея, вшановуючи пам’ять дідуся та підтримуючи мрію батька про футбольну кар'єру, повідомляє İdman.Biz.

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Зазначимо, Педрі виступає на позиції центрального півзахисника за Барселону та збірну Іспанії. У складі національної команди він провів 40 матчів, забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі. На ЧС-2026 хавбек зіграв у всіх 7 матчах, створив 13 гольових моментів, виконав 388 точних передач.

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