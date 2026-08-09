Лідер Барселони та збірної Іспанії пофарбував волосся після перемоги на ЧС-2026 — фото
Педрі (ліворуч) виграв ЧС у складі збірної Іспанії (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Педрі дотримав обіцянки, яку дав перед чемпіонатом світу 2026 року.
Зірковий півзахисник Барселони та збірної Іспанії заявив, що пофарбує волосся, якщо виграє чемпіонат світу. Напередодні він опублікував фото в Instagram, продемонструвавши своє перевтілення на блондина.
Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Педрі вийшов на заміну у другому таймі.
Раніше волосся пофарбував одноклубник Педрі Гаві, який також виграв ЧС-2026 у складі збірної Іспанії.
Єдиний гол у фіналі чемпіонату світу між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди — перший трофей збірна здобула у 2010 році, перемігши Нідерланди у фіналі.
Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.
Раніше повідомлялося, що лівий захисник Реала та збірної Іспанії Марк Кукурелья після перемоги на ЧС-2026 набив татуювання із зображенням Луїса де ла Фуенте.
Ми писали, що італієць за допомогою трактора створив величезне зображення на честь Іспанії.