Педрі дотримав обіцянки, яку дав перед чемпіонатом світу 2026 року.

Зірковий півзахисник Барселони та збірної Іспанії заявив, що пофарбує волосся, якщо виграє чемпіонат світу. Напередодні він опублікував фото в Instagram, продемонструвавши своє перевтілення на блондина.

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Педрі пофарбував волосся в білий колір / Фото: instagram.com/pedri

Педрі пофарбував волосся в білий колір / Фото: instagram.com/pedri

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Педрі вийшов на заміну у другому таймі.

Раніше волосся пофарбував одноклубник Педрі Гаві, який також виграв ЧС-2026 у складі збірної Іспанії.

Єдиний гол у фіналі чемпіонату світу між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди — перший трофей збірна здобула у 2010 році, перемігши Нідерланди у фіналі.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Реала та збірної Іспанії Марк Кукурелья після перемоги на ЧС-2026 набив татуювання із зображенням Луїса де ла Фуенте.

Ми писали, що італієць за допомогою трактора створив величезне зображення на честь Іспанії.