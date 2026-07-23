«Місію виконано». Чемпіон світу стримав обіцянку дідусеві — відео зібрало майже 500 тисяч лайків

Педро Порро став чемпіоном світу 2026 року (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Переможцем чемпіонату світу 2026 року з футболу стала збірна Іспанії, яка з мінімальним рахунком обіграла національну команду Аргентини — 1:0.

Правий захисник англійського Тоттенгем Хотспур і збірної Іспанії став героєм зворушливої історії.

26-річний футболіст виконав обіцянку, яку дав дідусеві ще хлопчиком. Після перемоги над Аргентиною Порро привіз золоту медаль своєму дідусеві.

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Порро опублікував на своїй сторінці в Instagram допис, у якому показав, як дідусь прийняв подарунок.

«Місію виконано», — написав Порро, додавши кілька емодзі у вигляді сердець.

Варто зазначити, що відео вже зібрало понад 470 тисяч лайків і майже чотири тисячі коментарів.

На чемпіонаті світу 2026 року Порро провів шість матчів у складі збірної Іспанії, в яких забив два голи.

Єдиний гол у фіналі ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди — перший трофей збірна здобула у 2010 році, перемігши Нідерланди у фіналі. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.

Нагадаємо, збірна Іспанії визначилася з головним тренером після перемоги на ЧС-2026.

Ми писали, що італієць за допомогою трактора створив величезне зображення на честь Іспанії.