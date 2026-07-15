Будинок зірки збірної Іспанії намагалися пограбувати під час півфіналу ЧС-2026

15 липня, 12:56
Ламін Ямаль (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Ламін Ямаль (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Зловмисники намагалися пограбувати будинок 19-річного вінгера збірної Іспанії та Барселони Ламіна Ямаля.

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Як повідомляє La Vanguardia, спробу пограбування вдалося зупинити завдяки приватній охороні футболіста. Охоронець за допомогою камер відеоспостереження помітив двох підозрілих осіб, які намагалися проникнути на територію будинку, перелізаючи через одну зі стін будинку в Есплугес-де-Льобрегат.

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Інцидент стався 15 червня близько 4:00 ранку. Приватна охорона Ямаля повідомила каталонську поліцію, після чого розслідування передали Відділу кримінальних розслідувань (DIC).

Камери безпеки зафіксували двох людей у балаклавах: один був одягнений у повністю чорний одяг, інший — у сірий. Пізніше стало відомо, що в тому ж елітному житловому комплексі в Есплугес-де-Льобрегат сталися ще дві крадіжки зі зломом, однак наразі не підтверджено, чи пов’язані ці випадки між собою.

Будинок Ямаля є відомою нерухомістю, адже раніше він належав Жерару Піке та Шакірі, коли вони жили в Барселоні.

У сезоні-2025/26 Ямаль провів 28 матчів у Ла Лізі, забив 16 голів і віддав 11 результативних передач. У Лізі чемпіонів він записав до свого активу шість голів і чотири асисти у 10 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що 19-річний Ямаль встановив унікальний рекорд у складі збірної Іспанії.

Також стало відомо, що футболіст придбав собі золотий ланцюжок із діамантами на 19-річчя.

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Найкращий гравець матчу Франція — Іспанія Педро Порро емоційно відреагував на вихід у фінал ЧС-2026.

Також Шеркі назвав причини поразки Франції від Іспанії у півфіналі.

Крім того, воротар збірної Іспанії Унай Сімон побив національний рекорд Ікера Касільяса на чемпіонатах світу.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   ЧС-2026 збірна Іспанії Ламін Ямаль

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