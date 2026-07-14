У віці 38 років: помер арбітр, якого ФІФА усунула від роботи на ЧС-2026 після розслідування

У квітні 2026 року Роба Діперінка затримала поліція Лондона після заяви про ймовірне сексуальне насильство над підлітком.

Нідерландський футбольний арбітр Роб Діперінк помер у віці 38 років. Про його смерть повідомила Королівська футбольна асоціація Нідерландів (KNVB). Причину смерті не розголошують.

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У KNVB заявили, що «шоковані та глибоко засмучені» смертю судді.

«З Робом ми втрачаємо високоцінного суддю, але, перш за все, доброго та відданого колегу. Наші думки з його родиною, друзями та всіма, хто був йому дорогий», — йдеться у заяві асоціації.

Співчуття також висловила ФІФА.

«Від імені всієї футбольної спільноти ми висловлюємо найщиріші співчуття його родині, друзям та Футбольній асоціації Нідерландів. Нехай він спочиває з миром», — зазначили в організації.

За два місяці до смерті ФІФА виключила Діперінка зі списку відеоасистентів арбітра (VAR), які мали працювати на чемпіонаті світу-2026. Це сталося після розслідування поліції Великої Британії.

Як повідомляє BBC, у квітні 2026 року арбітра затримала поліція Лондона після заяви про ймовірне сексуальне насильство над підлітком. Правоохоронці провели розслідування, переглянули записи з камер відеоспостереження та дослідили цифрові пристрої, однак дійшли висновку, що доказів недостатньо для висунення обвинувачень. Справу закрили без подальших процесуальних дій.

Попри це, у травні ФІФА відсторонила нідерландця від роботи на ЧС-2026.

Після цього Діперінк заявляв, що його «помилково звинуватили».

«Мені дуже сумно, що мене помилково звинуватили. З самого початку я повністю співпрацював у поліцейському розслідуванні, а також одразу ж надав повну відвертість ФІФА, УЄФА та KNVB. Я вдячний за підтримку KNVB. Шкода, що ФІФА вирішила більше не призначати мене на чемпіонат світу. Звичайно, я цим розчарований», — сказав арбітр.

Діперінк працював арбітром в Ередівізії з 2017 року та був суддею VAR на Євро-2024. Також він був асистентом VAR у першому чвертьфінальному матчі Ліги конференцій між Крістал Пелас і Фіорентиною (3:0), який відбувся 9 квітня.

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