На полі спалахнула масова штовханина, в якій узяли участь представники обох команд. Одним із найпомітніших епізодів став момент, коли Аяла вдарив півзахисника іспанців Дані Ольмо.

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Аргентинський фахівець розповів, що, на його думку, насправді сталося після матчу, пише AS. Він визнав, що його поведінка була неналежною, але водночас вважає, що не бив Ольмо, а лише штовхнув його.

«Я беру на себе відповідальність за те, що зробив. Моєю метою було лише підійти, розборонити й більше нічого. Іноді опиняєшся в таких ситуаціях, коли емоції зашкалюють, але це не виправдання. З огляду на посаду, яку я обіймаю, я не маю права так поводитися, незалежно від того, що міг почути чи пережити.

Це був лише поштовх, нічого більше. Це не був удар кулаком, як дехто стверджує. Усе сталося через сказані слова. Якщо побачу Дані Ольмо, особисто попрошу в нього вибачення", — сказав Аяла.

Argentina assistant coach Roberto Ayala hit Dani Olmo in the face out of nowhere 🤮



What a disgusting behaviour. Olmo is 28 while he's 53! pic.twitter.com/lPURafP9NI — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026

Тренер також прокоментував епізод, коли аргентинці під час святкування перемоги Іспанії демонстративно повернулися спиною.

«Зараз шукають будь-що, щоб показати Аргентину в негативному світлі. Є мільйони жестів з боку іспанських футболістів, про які ніхто не говорить. Треба займатися справжньою журналістикою. У кількох родичів наших гравців виникли проблеми на трибунах, і ми підійшли до них. Саме там перебувала більшість наших уболівальників, і це був спосіб подякувати їм за підтримку та жертви, на які вони пішли», — сказав Аяла.

Нагадаємо, Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.